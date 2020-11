(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Il Parlamento europeo non è disposto

a rinegoziare l’accordo raggiunto con il Consiglio sul bilancio

2021-2027 e sullo stato di diritto. Lo si legge in una nota

diffusa al termine della conferenza dei presidenti delle ‘famiglie’ politiche europee. Ungheria, Polonia e ora anche la

Slovenia si schierano sul fronte del no agli accordi sul

Recovery fund che ne escludono i Paesi

dove non vige uno statodi diritto bloccando di fatto l’attuazione delle intese. Domanisi terrà un video summit dei leader, ma fonti diplomaticheescludono che una soluzione possa essere individuata a breve.“La situazione è seria, servirà del tempo – osserva la nota delPe – . Gli accordi raggiunti (sia sul quadro finanziariopluriennale Ue che sullo stato di diritto) sono chiusi – silegge nella nota – e non possono in alcun modo essere riaperti.Nessuna ulteriore concessione sarà fatta da parte nostra”.“Chiediamo al Consiglio di adottare il pacchetto e avviare ilprocesso di ratifica il prima possibile”, si legge ancora nellanota. (ANSA).

Fonte Ansa.it

