(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Dopo oltre tre settimane in terapia

intensiva, il presidente ceco Milos Zeman è stato trasferito in

un’unità di riabilitazione, in cui proseguirà le sue cure. Lo ha

annunciato l’ospedale militare di Praga, dove il 77enne Zeman

era stato ricoverato lo scorso 10 ottobre, all’indomani delle

elezioni legislative in Repubblica ceca e poco dopo aver

incontrato il premier uscente Andrej Babis, il cui partito Ano

era stato sconfitto di misura nelle urne dalla coalizione di tre

partiti Insieme. Le immagini delle tv locali lo avevano mostrato

in quell’occasione privo di sensi.

Zeman soffre ufficialmente di una neuropatia diabetica, ma

secondo i media locali avrebbe anche gravi problemi al fegato.

“Lo stato clinico del presidente è migliorato”, ha dichiarato

oggi una portavoce del nosocomio.

L’uscita del presidente dalla terapia intensiva è giunta

mentre i senatori cechi starebbero studiando le possibili vie

costituzionali per dichiararlo incapace e farlo quindi decadere

dalla carica. I poteri presidenziali verrebbero in questo caso

assunti ad interim dal presidente del Parlamento e dal primo

ministro. Zeman avrebbe tuttavia espresso l’intenzione di

incontare il leader della possibile nuova coalizione di governo,

Petr Fiala. (ANSA).



