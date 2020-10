(ANSA) – ROMA, 14 OTT – La Repubblica Ceca ha deciso la

chiusura di scuole, campus universitari, bar e locali per tre

settimane nel tentativo di arginare l’aumento di casi di

coronavirus. Lo riporta la Bbc. Dal primo marzo nel Paese ci

sono stati oltre 1.600 morti a causa del Covid-19 e oggi sono

stati annunciati 8.000 nuovi contagi, un numero record che si

era verificato solo un’altra volta dall’inizio della pandemia.

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo

delle malattie (ECDC), nelle ultime due settimane la Repubblica

Ceca ha registrato il più alto tasso d’infezioni in Europa.

(ANSA).



