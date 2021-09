(ANSA) – ROMA, 29 SET – Quando all’università di Kabul verrà garantito un “ambiente islamico” e alle donne verrà permesso di tornare a frequentarla, saranno “obbligate a indossare un vero hijab islamico” (il velo) e sarà loro vietato di “utilizzare profumi, indossare vestiti vivacemente colorati e tacchi alti”. Lo scrive su Twitter il rettore dell’ateneo, Mohammad Ashraf Ghairat, appena nominato dai talebani. “Le cose menzionate eccitano sessualmente i maschi, causano corruzione morale e aprono la strada a relazioni haram (illegali). Non faremo compromessi sui nostri valori islamici”, aggiunge Ghairat. (ANSA).

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy