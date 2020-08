(ANSA-AFP) – BERLINO, 19 AGO – L’Arabia Saudita ha detto oggi

che non seguirà gli Emirati arabi uniti nel firmare un accordo

con Israele se prima lo Stato ebraico non raggiungerà un’intesa

di pace con i palestinesi riconosciuta a livello internazionale.

Durante una visita a Berlino, Adel al-Jubeir, ministro di

Stato saudita per gli Affari esteri, ha affermato che “la pace

deve essere realizzata con i palestinesi” sulla base di accordi

internazionali. “Una volta realizzato questo, tutto diventa

possibile”, ha aggiunto.

Si tratta della prima reazione di Riad dopo l’annuncio

dell’accordo tra Israele ed Emirati. (ANSA-AFP).



