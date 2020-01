(ANSA) – ROMA, 11 GEN – Meghan e Harry potrebbero essere costretti ad un braccio di ferro legale per proteggere il loro potenziale marchio ‘Sussex Royal’ dopo che una richiesta è stata inoltrata alle autorità competenti Ue per poterne fare uso quale marchio per una vasta gamma di beni, tra cui anche birre e gioielli. Lo scrive il Guardian.

Il richiedente sembrerebbe essere di base in Italia – scrive ancora il giornale – e residente in Germania con l’Inglese indicato come seconda lingua. Da una ricerca del database sembrerebbe inoltre che la richiesta sia stata avanzata a nome di Ui Phoenix Kerbl giovedì, possibilmente dopo le notizie di stampa secondo cui i Sussex non avevano ancora registrato il marchio fuori dal Regno Unito.



