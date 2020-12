– BUCAREST, 07 DIC – In Romania, contrariamente alle

previsioni dei sondaggi, il partito socialdemocratico (Psd,

all’opposizione) è in vantaggio nello scrutinio delle

legislative di ieri, tuttavia i liberali (Pnl) al potere sono

decisamente favoriti per la formazione di un nuovo governo. Dopo lo spoglio del 96% delle schede espresse sul territorio

nazionale e l’80% dei voti della numerosa diaspora, il Psd è al

29,39% rispetto al

24,24% del Pnl.Si tratta di un risultato non previsto alla vigilia sul qualeha influito il massiccio astensionismo che ha caratterizzato laconsultazione. Soltanto il 31.84% si è presentato infatti alleurne (poco più di cinque milioni sui 18 aventi diritto), lapercentuale più bassa di sempre nel paese balcanico.Ma nonostante siano in testa nello spoglio, isocialdemocratici quasi sicuramente resteranno tagliati fuoridalle alleanze in vista del nuovo esecutivo dal momento che ilPsd è l’unico partito di centrosinistra ad avere superato lasoglia di sbarramento del 5%. I liberali del premier uscenteLudovic Orban, appoggiati dal presidente Klaus Iohannis, possonocontare invece sull’appoggio di USR-Plus, formazione moderata dicentrodestra alla quale è andato il 15.04%, e degli altri duesoli partiti che sono andati oltre il 5%: il neonato partitonazionalista dell’Aur (8.26%), sorpresa delle elezioni e secondopartito più votato dalla diaspora dopo l’alleanza USR-Plus, el’UDMR, il partito della minoranza ungherese, che con il suo7.42% è pronto a salire sul carro dei vincitori. Tutti gli altripartiti sembrano essere fuori dai giochi.

