(ANSA) – MOSCA, 27 FEB – Diverse migliaia di russi – insieme

ad alcuni diplomatici occidentali – si sono riuniti a Mosca per

celebrare il sesto anniversario dell’assassinio dell’oppositore

Boris Nemtsov, uno dei critici più forti del presidente Vladimir

Putin colpito a morte sul ponte Bolshoy Moskvoretsky a due passi

dal Cremlino il 27 febbraio 2015.

“Ci riuniamo in questo luogo in questo giorno ogni anno

permostrare alle autorità che non abbiamo dimenticato e nondimenticheremo”, ha detto l’ex primo ministro e politicodell’opposizione Mikhail Kasyanov durante la manifestazione.“Sono sicuro che ciò per cui Boris ha combattuto – la libertàper i russi, il loro benessere e una vita dignitosa – sirealizzerà presto”, ha aggiunto. Di solito segnato da una marciaattraverso il centro di Mosca, l’opposizione quest’anno si èradunata invece al memoriale improvvisato nel luogo della suamorte che viene regolarmente smantellato dalle autorità, poichéle restrizioni sui raduni di massa sono ancora in atto a causadella pandemia.Stando ai dati della ong Contatore Bianco circa 3.700 personesi erano riunite alle 15, ora di Mosca; hanno deposto fiorianche gli ambasciatori degli Stati Uniti, del Regno Unito edell’Ue in Russia, tra cui Germania e Lituania. Lo riporta ilMoscow Times. (ANSA).

Fonte Ansa.it

