(ANSA) – LONDRA, 15 APR – Il governo britannico di Boris

Johnson ha annunciato la convocazione al Foreign Office

dell’ambasciatore russo a Londra dopo l’allineamento del Regno

Unito alle accuse formalizzate dall’amministrazione Usa di Joe

Biden contro l’intelligence di Mosca a proposito del mega cyber

attacco denominato SolarWinds. La protesta britannica riguarda

anche i movimenti militari rinfacciati alla Russia in prossimità

dei confini con l’Ucraina. “Il nostro governo è gravemente

preoccupato per la tendenza verso un atteggiamento malevolo

dello Stato russo”, ha dichiarato un portavoce del ministero

degli Esteri del Regno in una nota. (ANSA).



