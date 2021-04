(ANSA) – BRUXELLES, 30 APR – “Condanniamo con la massima

fermezza la decisione odierna delle autorità russe di vietare

l’ingresso nel territorio russo a otto cittadini dell’Ue. Questa

azione è inaccettabile, priva di qualsiasi giustificazione

giuridica e di fondamento. Si rivolge direttamente all’Ue, non

solo alle persone interessate”. Lo scrivono in una nota

congiunta i presidenti delle istituzioni Ue, Charles Michel,

Ursula von der Leyen e David Sassoli, sottolineando che “l’Ue si

riserva il diritto di adottare misure appropriate in risposta

alla decisione delle autorità russe”. “Questa decisione è

l’ultima e sorprendente dimostrazione di come la Federazione

russa abbia scelto di scontrarsi con l’Ue invece di accettare di

correggere la traiettoria negativa delle nostre relazioni

bilaterali”, aggiungono Michel, von der Leyen e Sassoli. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram