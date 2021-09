(ANSA) – MOSCA, 19 SET – Russia Unita si assicura il 41,17%

dei voti nelle elezioni della Duma (camera bassa) con il 15,01%

delle schede scrutinate. Lo dice la Commissione elettorale

centrale, citata dalla Tass. Il Partito Comunista è secondo con

il 23,9% ed è seguito dal Partito Liberal-Democratico (LDPR) col

9,07%, da Nuovo Popolo (centrodestra) col 7,32% e da Russia

Giusta (6,97%). Finora 5 partiti hanno superato la soglia del 5%

per entrare nella Duma. Nuovo Popolo entrerebbe a sorpresa in

Parlamento, anche se non inserito lista degli exit poll. Alcuni

osservatori lo ritengono un partito creato a tavolino dal

Cremlino per dragare voti tra gli scontenti. (ANSA).



