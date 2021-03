(ANSA) – BRUXELLES, 11 MAR – Una soluzione per viaggiare in

sicurezza in attesa del passaporto vaccinale. È l’obiettivo di

Travel Wallet, l’iniziativa lanciata da Ryanair, che consiste in

un ‘portafoglio virtuale’ disponibile sull’app della compagnia,

nel quale i passeggeri possono caricare i referti dei tamponi

effettuati, i certificati delle vaccinazioni e gli altri

documenti che potrebbero servire a viaggiare questa estate.

La compagnia punta sulla

campagna di vaccinazione, sperandoche le restrizioni ai viaggi vengano revocate in tempo per levacanze estive. “Fino ad allora – spiega l’azienda in una nota –i passeggeri potranno utilizzare il Travel Wallet di Ryanair” in modo da rendere più semplice la presentazione delladocumentazione in aeroporto al momento del viaggio.Per la compagnia low cost, “i governi europei e dintorni nonavranno probabilmente messo a punto un passaporto per levaccinazioni entro l’estate”, pertanto “Ryanair prevede cheulteriori documenti Covid possano essere richiesti da alcunipaesi per viaggiare”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

