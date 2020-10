(ANSA) – ROMA, 23 OTT – “La situazione è grave: dobbiamo

agire tutti insieme contro il virus. L’obiettivo è abbassare la

curva come abbiamo fatto nella prima ondata”. Lo ha detto il

premier spagnolo Pedro Sanchez parlando in diretta tv

sottolineando tuttavia che “la situazione non è paragonabile a

quella del 14 marzo. Non vogliamo arrivare a quel punto”.

Per contenere i contagi, ha aggiunto il premier, “dobbiamo

ridurre la mobilità” e “mantenere le distanze”.

“Possiamo e dobbiamo fermare il virus senza fermare la

vita”, ha detto Sanchez. (ANSA).



