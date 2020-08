(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Una persona è rimasta uccisa a colpi

di pistola e altre due sono rimaste ferite martedì notte a

Kenosha, nello stato americano del Wisconsin, durante le

manifestazioni contro la polizia per Jacob Blake,

l’afroamericano rimasto ferito da alcuni agenti. Lo riferisce il

New York Times.

Dai video postati on line si vedono numerose persone correre

per le strade di Kenosha con in sottofondo il rumore dei colpi

di pistola e alcuni giovani a terra. “Tre persone sono state

colpite da proiettili, una di queste è morta”, ha detto lo

sceriffo della contea David Beth. La sparatoria è avvenuta nella

terza notte di proteste contro la polizia dopo che il 29enne

afroamericano Blake è stato colpito alla schiena da diversi

colpi di pistola, il tutto ripreso da un video. Il giovane è

rimasto paralizzato alle gambe dopo che i proiettili hanno

raggiunto la spina dorsale e frantumato alcune vertebre. (ANSA).



Fonte Ansa.it

