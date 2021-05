(ANSA) – IL CAIRO, 12 MAG – Circa 250 tombe rupestri

risalenti a circa 4.200 anni fa sono state rinvenute nell’Egitto

centrale da una missione del Consiglio supremo delle antichità

egiziane nel governatorato di Sohag. Lo annuncia la pagina

Facebook del ministero delle Antichità egiziano.

Mustafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo

delle antichità, nel testo ha precisato che sono state scoperte

tombe a “pozzo” e “altre con una rampa che termina con una

camera funeraria”. Le tumulazioni “risalgono dalla fine

dell’Antico Regno alla fine del periodo tolemaico”.

“Una tomba risalente alla fine dell’Antico Regno” presenta

una “porta immaginaria con i resti di iscrizioni geroglifiche”,

informa la nota senza fornire altri dettagli su questo elemento.

Nella tomba sono state trovate anche scene raffiguranti “il

proprietario della tomba” mentre celebra sacrifici e “persone

che fanno offerte per i defunti”.

Gli scavi hanno portato alla scoperta anche “di molti vasi di

ceramica, alcuni dei quali furono stati utilizzati nella vita

quotidiana e altri all’interno di mobili funerari quali

capolavori simbolici in miniatura, noti come ‘vot'”: “piccoli

vasi sferici con residui di rivestimento giallastro

all’esterno”, informa ancora la nota.

Sono stati rinvenuti anche “molti vasi di alabastro di

piccole dimensioni, resti di uno specchio rotondo di metallo”,

di “ossa umane e animali e molti frammenti di ceramiche” oltre a “pezzi di calcare con iscrizioni che potrebbero rappresentare

dipinti funerari dei proprietari di tombe, risalenti alla fine

della VI Dinastia”. Alcune immagini vengono fornite dal

dicastero al link

80/4075643092481310/ L’Egitto sta annunciando in questi mesi diverse scoperte

archeologiche con il dichiarato intento di rilanciare il turismo

che rappresenta circa il 15% del Pil egiziano ma è in calo dal

2011 per rivoluzioni, terrorismo islamico e ora per la pandemia.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

