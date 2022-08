(ANSA) – SINGAPORE, 21 AGO – Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha annunciato che abrogherà una legge dell’era coloniale che criminalizza i rapporti tra persone dello stesso sesso, anche se ha affermato che il governo continuerà a “sostenere” il matrimonio tra uomo e donna. “Il governo abrogherà (la legge) e depenalizzerà il sesso tra uomini. Credo che questa sia la cosa giusta da fare e qualcosa che la maggior parte degli abitanti di Singapore ora accetterà”, ha detto in un discorso politico. (ANSA).

