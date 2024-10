Grazie ad Israele , il mondo è più pulito .

Il capo dei capi di Hamas è stato eliminato all interno di una eccezionale attività dell Idf

chi era e cosa faceva lo si sa , cosa farà adesso Hamas non è dato sapere .

Si spera che adesso ci sia una sorta di resa sia per liberare i prigionieri del 7 ottobre e anche per la popolazione di Gaza che così riesca a rendersi libera .

si spera