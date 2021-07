(ANSA) – BEIRUT, 02 LUG – I curdi siriani hanno trasferito

una trentina di adolescenti dal campo di Al-Hol in un centro di

riabilitazione per i figli di jihadisti, chiedendo aiuti

internazionali per creare una quindicina di istituzioni simili.

Lo ha detto un funzionario locale.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha

lanciato un allarme per la reclusione “di centinaia di bambini,

per lo più ragazzi, alcuni di appena 12 anni”, in “carceri per

adulti, che non sono posti per loro”.

Dopo aver guidato diverse offensive contro l’Isis, le

autorità semiautonome curde nel nord-est della Siria gestiscono

ora la presenza nelle loro carceri di migliaia di combattenti e

migliaia di donne e bambini nei campi. Riconoscendo la

condizione di detenzione di molti minori, Abdelkarim Omar, capo

degli Affari Esteri dell’amministrazione curda, ha però

precisato che sono stati trattenuti in alloggi separati dagli

adulti, sottolineando l’importanza di creare centri di

riabilitazione.

“Il posto dei bambini non è né in prigione né nei campi”, ha

detto all’Afp, confermando che “da Al-Hol sono stati portati

fuori dai 30 ai 35 bambini sopra i 12 anni e per loro stiamo

preparando un centro di riabilitazione ad Hassaké (nel

nord-est), che sarà pronto nei giorni a venire”, ha aggiunto.

Il campo di Al-Hol è diventato una vera e propria tendopoli

che ospita quasi 62.000 persone, tra cui circa 10.000 donne e

bambini stranieri secondo l’ONU, che ha messo in guardia contro “casi di radicalizzazione”. (ANSA).



Fonte Ansa.it