(ANSA) – ROMA, 14 MAR – La Metropolitan Police britannica ha

aperto un’indagine per crimini di guerra su Asma Assad, la

moglie del presidente siriano Bashir. Lo riporta Sky News. La

donna, nata in Gran Bretagna, è accusata di aver “sostenuto e

incoraggiato il terrorismo” in Siria. Se sarà incriminata, la

polizia britannica potrà richiederne l’estradizione. (ANSA).



Fonte Ansa.it

