(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Miliziani dell’Isis sono tornati a

imporre un controllo territoriale, seppur sporadico e simbolico,

nella Siria orientale, in alcune località minori a nord del

fiume Eufrate.

Lo riferiscono fonti locali e media siriani, precisando che

negli ultimi giorni combattenti jihadisti hanno condotto,

pressoché indisturbati, pattuglie nei villaggi di Busayr e

Shuhayl, nelle campagne a est di Dayr az Zor, in una zona

controllata formalmente dalle forze curdo-siriane appoggiate

dalla coalizione internazionale a guida Usa.

Durante una di queste pattuglie, i miliziani dello ‘Stato

islamico’ sono riusciti a imporre agli abitanti della zona la

riscossione della ‘zakat’, una tassa prevista dalla legge

islamica.

L’Isis era stato dichiarato formalmente sconfitto in Siria

nel marzo del 2019 ma le sue cellule sono rimaste operative in

maniera più o meno clandestina in diverse regioni siriane e del

vicino Iraq. (ANSA).



