(ANSAmed) – TEL AVIV, 7 GIU – Almeno 12 membri di una milizia pro Iran sono rimasti uccisi in un attacco contro una base nella regione di Deir Ezzor nella Siria orientale. Lo ha riferito l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, una ong basata a Londra citata dai media, secondo cui le postazioni della milizia sono state colpite con otto attacchi poco prima della scorsa mezzanotte.

Tra i morti – secondo i media – ci sono afghani e irakeni.

L’Osservatorio non ha specificato chi sia l’autore degli attacchi, ma in passato questi sono stati attribuiti a Israele che finora non ha fornito alcun commento.(ANSAmed).



