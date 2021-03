(ANSAMed) – BEIRUT, 17 MAR – La contraerea siriana si è

attivata nella notte per rispondere a un attacco missilistico

israeliano nei pressi della capitale siriana Damasco. Lo

riferisce l’agenzia governativa siriana Sana, secondo cui la

contraerea ha risposto all'”aggressione nemica”.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli dai media

governativi di Damasco mentre l’Osservatorio nazionale per i

diritti umani in Siria, che si avvale di una

fitta rete di fontisul terreno, afferma che il raid aereo israeliano ha preso dimira un deposito di armi iraniano nei pressi dell’aeroportointernazionale di Damasco.Non si hanno al momento notizie di vittime. (ANSAMed).

Fonte Ansa.it

