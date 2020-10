(ANSAmed) – BEIRUT, 12 OTT – Circa 300 civili siriani, in

larga parte donne e bambini, sono stati rimessi in libertà nelle

ultime ore dal famigerato campo profughi di al Hol, nella Siria

nord-orientale e gestito dalle autorità curdo-siriane. Lo

riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.

Il campo, costruito nel 1991 per ospitare al massimo 10mila

persone, è abitato dalla fine del 2018 da più di 60mila civili,

in larga parte sfollati provenienti da regioni fino al marzo

2019 controllate dall’Isis.

Lo scorso 4 ottobre le autorità curdo-siriane avevano

annunciato di esser pronte a liberare fino a 25mila civili

siriani dal campo di al Hol, dove ci sono più di 30mila iracheni

e circa 10mila di altre nazionalità.

Oggi le autorità curdo-siriane hanno annunciato una amnistia

per migliaia di detenuti, membri di medio e basso rango

dell’Isis, prigionieri nei penitenziari del nord e del nord-est

della Siria. (ANSAmed).



Fonte Ansa.it

