(ANSA) – MOGADISCIO, 21 AGO – Le forze di sicurezza somale hanno concluso l’assedio contro gli islamisti di Al-Shabaab che hanno attaccato l’hotel Hayat della capitale Mogadiscio: lo ha reso noto un comandante della sicurezza. L’assedio è durato una trentina di ore. “Le forze di sicurezza hanno messo fine all’assedio. Gli assalitori armati sono morti e non ci sono stati colpi d’arma da fuoco sparati dall’edificio nelle ultime ore”, ha detto alla Afp il responsabile della sicurezza, coperto da anonimato, aggiungendo che il governo terrà una conferenza stampa domattina per spiegare le dinamiche del sanguinoso attacco. (ANSA).

