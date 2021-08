(ANSA) – MADRID, 04 AGO – Il governo spagnolo ha confermato

il trentesimo caso di probabile femminicidio da inizio anno, uno

dei due avvenuti tra venerdì e lunedì scorsi: si tratta di cifre

che allarmano sempre di più le autorità iberiche.

L’ultimo caso di cui si è avuto conferma è quello

dell’uccisione di una ragazza di 25 anni, trovata morta lo

scorso 30 luglio in provincia di Tarragona (Catalogna). La

polizia ha arrestato il suo ex compagno come presunto

aggressore, secondo le cronache dei media iberici. Nei confronti

dell’uomo era in vigore un ordine di allontanamento.

“Ora basta. La violenza sulle donne deve finire”, ha scritto

su Twitter il premier Pedro Sánchez. È il secondo messaggio sul

problema dei femminicidi pubblicato oggi dal presidente

spagnolo. (ANSA).



