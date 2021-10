(ANSA) – MADRID, 18 OTT – Il dolore patito dalle vittime

dell’Eta “non sarebbe mai dovuto esistere” e la violenza

dell’organizzazione terroristica basca “non può essere

considerata accettabile per nessuno”. Sono parole usate dallo

storico leader della sinistra indipendentista basca Arnaldo

Otegi, figura politica spesso al centro di controversie in

Spagna per aver fatto parte dell’Eta da giovane, a dieci anni da

quando la banda annunciò lo stop della propria attività armata.

Come segnalano i media iberici, si tratta della prima volta

che la cosiddetta sinistra ‘abertzale’, di orientamento

separatista, riconosce in modo esplicito il dolore delle vittime

del terrorismo basco. “Vogliamo trasmettere il nostro dolore per

le loro sofferenze”, ha aggiunto Otegi, coordinatore della

coalizione politica Eh Bildu. “Ci impegniamo a cercare di

alleviare quel dolore per quanto ci sarà possibile”, ha

affermato.

L’Eta ha provocato in Spagna oltre 850 morti in circa cinque

decenni di attività terroristica.

Le parole di Otegi sono state accolte positivamente da esponenti

dei partiti di centro-sinistra al governo in Spagna (Partito

Socialista e Unidas Podemos). “È un qualcosa che noi democratici

attendevamo da molto tempo e rappresenta un passo avanti”, ha

affermato il socialista di origini basche Patxi López. (ANSA).



Fonte Ansa.it