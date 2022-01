(ANSA) – MADRID, 25 GEN – È adesso di otto il bilancio delle persone morte in Spagna dopo che, la settimana scorsa, si è sviluppato un incendio all’interno di una casa di riposo di Moncada, una località situata vicino a Valencia. Lo riportano diversi media, spiegando che nelle ultime ore è deceduta una delle persone ancora ricoverate in seguito al rogo. Nelle prime ore dopo l’incendio, sviluppatosi nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, erano state notificate 6 vittime. Una settima persona è deceduta domenica. Dai primi rilevamenti della Guardia Civil, era emerso che una possibile causa dell’incendio potrebbe essere un guasto elettrico. Secondo l’agenzia di stampa Efe, almeno sei persone sono ancora ricoverate. (ANSA).

Spagna: fiamme in casa di riposo, bilancio vittime sale a 8

