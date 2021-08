(ANSA) – MADRID, 30 AGO – La principessa delle Asturie

Leonor, figlia del re di Spagna Felipe Vi e prima erede al trono

nel Paese iberico, inizia oggi una nuova tappa della sua vita in

Galles, dove frequenterà gli ultimi due anni del liceo in un

college privato internazionale. Lo si apprende dai media

iberici, che hanno anche pubblicato alcune immagini della

famiglia reale scattate all’aeroporto di Madrid prima della

partenza di Leonor.

La principessa frequenterà l’Atlantic College della rete

United World Colleges, un istituto che accoglie studenti

provenienti da diverse parti del mondo.

La retta prevista per i due anni di liceo è di 67.000

sterline (circa 76.500 euro): se ne faranno carico il re Felipe

e la regina Letizia, secondo quanto annunciato dalla Casa Reale

mesi fa. Leonor, che compirà 16 anni il 31 ottobre, concilierà gli

studi in Galles con gli impegni istituzionali a cui è tenuta a

partecipare in Spagna, secondo quanto aggiunto dalla Casa Reale.

(ANSA).



Fonte Ansa.it