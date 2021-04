Le Poste spagnole hanno intercettato a Madrid una lettera con un augurio di morte e due pallottole diretta all’ex premier José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo riportano i media iberici, che citano fonti del Ministero dell’Interno.

L’ex presidente socialista è l’ultimo di una serie di personalità politiche spagnole a cui sono stati diretti messaggi di questo tipo: fatti che hanno generato un clima di alta tensione negli ultimi giorni della campagna per le elezioni regionali di Madrid, previste per martedì prossimo e considerate dagli analisti una tornata potenzialmente decisiva anche per gli equilibri politici nazionali.

Il premier Pedro Sanchez ha espresso su Twitter una “ferma condanna alla minaccia” diretta a Zapatero. “Dobbiamo fermare questa spirale d’odio”, ha aggiunto Sanchez, anche lui socialista.



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram