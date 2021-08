(ANSA) – MADRID, 06 AGO – La presenza di orche nella zona

dello stretto di Gibilterra, sul lato atlantico, ha portato il

governo spagnolo ha prendere provvedimenti per frenare l’alto

numero di incidenti con barche a vela registrati negli ultimi

mesi.

In un comunicato, il Ministero dei Trasporti ha reso nota la

proibizione per barche di questo tipo e lunghezza uguale o

inferiore ai 15 metri di navigare in una zona a sud di Cadice:

si tratta dell’area che si estende dal promontorio di Capo

Trafalgar a Punta Paloma, se la distanza dalla costa è compresa

tra le 2 e le 9 miglia. Sarà però fatta eccezione per le

imbarcazioni che debbano attraversare la zona per rientrare in

porto o, al contrario, per prendere il largo. La misura sarà

valida almeno fino al 20 agosto.

Il Ministero dei Trasporti ha spiegato che dallo scorso 27

marzo sono stati notificati 56 incidenti di barche con orche,

situazioni in cui possono esserci danni sia per le imbarcazioni

— come la perdita del timone — sia per gli animali; in 25

occasioni è stato necessario l’intervento del servizio di

soccorso marittimo per recuperare barche danneggiate da questi

cetacei, la cui presenza nello Stretto è comune in certi periodo

dell’anno.

Lo scorso settembre, il governo spagnolo aveva annunciato

misure simili a quelle adottate in questo caso per un’area di

costa della Galizia (nord-ovest della Spagna) in cui era stata

riscontrata la presenza di orche.

Fino ad ora non sono stati notificati attacchi a esseri umani,

spiega l’agenzia di stampa Europa Press. (ANSA).



