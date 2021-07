(ANSA) – MADRID, 29 LUG – “Abbiamo dedicato mesi e mesi a

resistere e superare le serie minacce della pandemia, ora

abbiamo la possibilità di raccogliere i frutti di tutti i nostri

sforzi”: è uno dei messaggi con cui il premier spagnolo Pedro

Sanchez ha fatto il punto della situazione prima della pausa

estiva di agosto.

“Abbiamo la possibilità di aprire una nuova tappa di ripresa

su tutti i livelli e per tutti”, ha aggiunto Sanchez, secondo

cui è arrivato “il momento di aprire un nuovo capitolo” della

storia del Paese iberico, basato sulla “ripresa a tutti i

livelli e per tutti” dopo un ciclo che “ha segnato le nostre

vite di tutti per sempre”. In conclusione, il premier ha

affermato che “il governo ha optato per la ripresa, così come lo

ha fatto la maggioranza sociale del Paese”. (ANSA).



Fonte Ansa.it