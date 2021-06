(ANSA) – PECHINO, 17 GIU – I primi astronauti per la nuova

stazione spaziale cinese sono partiti per la missione con

equipaggio di 3 mesi, la più lunga finora messa a punto da

Pechino, quale ulteriore passo verso lo status di potenza

spaziale.

Il razzo Long March-2F, con i tre astronauti a bordo della

navicella Shenzhou-12, è decollato alle 9:22 locali (le 3:22 in

Italia) dal centro di lancio di Jiuquan nel deserto del Gobi.

È la prima missione cinese con equipaggio dal 2016 e la prima

finalizzata a raggiungere la nuova stazione spaziale, ancora in

fase di sviluppo. Gli astronauti attraccheranno al modulo

principale, chiamato Tianhe. (ANSA).



Fonte Ansa.it