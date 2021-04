(ANSA) – LONDRA, 08 APR – Dal prossimo luglio – pandemia

permettendo – sarà possibile di nuovo regalarsi un pic-nic nei

giardini della regina, che riaprono dopo oltre un anno di

forzata chiusura in una Gran Bretagna che vede spiragli di luce

in termini di tendenza al calo dei contagi e dei morti per Covid

grazie al combinato disposto di una campagna di vaccinazioni a

passo spedito e degli effetti di tre mesi di lockdown nazionale

tris. La visita al parco privato di Buckingham Palace –

un’immersione nella natura più esclusiva, estesa su 39 acri che

ospitano 350 tipologie di fiori selvaggi differenti – è

prenotabile da oggi tramite il sito web del Royal Collection

Trust (RCT), la charity che gestisce le dimore della Famiglia

Reale.

Al prezzo di quasi 70 euro (60 sterline) per gli adulti, e 38

euro (33 sterline) per i bambini, i visitatori avranno diritto

ad un tour guidato della reggia e dello stesso parco, dove – se

vorranno – potranno anche pranzare su un plaid disteso sull’erba

regale. Una prima volta assoluta rispetto alle tradizioni del

passato: mai prima d’ora era stata infatti concessa una simile

libertà al pubblico, autorizzato negli anni scorsi a un accesso

decisamente più limitato ai giardini reali anche nei periodi di

apertura . Un portavoce ha dichiarato alla Bbc che in migliaia

si sono già prenotati e che le visite saranno consentite – se

tutto andrà secondo i piani – da luglio a settembre. (ANSA).



