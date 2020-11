Più di 100 balene, globicefali, noti anche con il nome di balene o delfini pilota, che si erano arenate sulla spiaggia vicino alla capitale dello Sri Lanka, sono state guidate per rientrare in acqua durante una maxi-salvataggio notturno. Secondo quanto riferisce la Bbc online, tre globicefali e un delfino sono morti per le ferite riportate in seguito all’arenamento di massa nei pressi della città di Panadura, a sud

Advertisements

della capitale Colombo.Il salvataggio è stato condotto dalla Marina con l’aiuto di operatori per la protezione dell’ambiente, polizia e residenti locali. Si pensa che sia il più grande arenamento mai avvenuto nello Sri Lanka. Tra l’altro, gli abitanti dei villaggi locali hanno sfidato il coprifuoco imposto a causa della pandemia del coronavirus per unirsi alla marina e alla guardia costiera e aiutare a spingere le piccole balene in acque più profonde in modo che potessero nuotare nell’oceano.“Le persone qui intorno si sono riunite e hanno salvato la maggior parte delle balene”, ha detto all’Afp la biologa marina Asha De Vos.

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram