(ANSA) – WASHINGTON, 04 NOV – La campagna di Donald Trump

presenta un’azione legale per sospendere il conteggio dei voti

in Michigan fino a che non sarà garantito allo staff un

significativo accesso allo scrutinio. Lo annuncia Bill Stepien,

il manager della campagna di Trump. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements