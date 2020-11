(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Lo stato australiano di Victoria –

dove si trova la seconda città più popolosa del Paese, Melbourne

– non registra nuovi casi, decessi o persone ancora malate di

Covid-19 da 30 giorni: lo hanno comunicato le autorità sanitarie

statali, citate dalla Cnn.

Il Victoria è stato a lungo l’epicentro della malattia in

Australia, ed è stato per mesi in lockdown.



