(ANSA) – ROMA, 23 APR – Una dose di vaccino AstraZeneca o

Pfizer riduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi due

terzi. Lo ha rilevato uno studio dell’Università di Oxford in

collaborazione con l’Office for National Statistics che ha

analizzato i risultati dei test del Covid di oltre 350.000

persone nel Regno Unito tra dicembre e aprile.

I ricercatori hanno scoperto che 21 giorni dopo la

somministrazione della prima dose, il tempo necessario al

sistema immunitario per reagire, le infezioni da coronavirus

sono diminuite del 65%. (ANSA).



