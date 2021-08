(ANSA) – JUBA, 07 AGO – Torna la tensione in Sud Sudan, teatro oggi di scontri tra fazioni rivali all’interno del partito guidato dal vicepresidente Riek Machar, dopo che i suoi avversari hanno annunciato di averlo estromesso dalla leadership. Si registrano almeno 30 morti, ha reso noto il portavoce militare di Machar. Le tensioni sono esplose nei giorni scorsi nel Sudan People’s Liberation Movement-in-Opposition, dopo che i rivali di Machar hanno dichiarato di averlo deposto dalla presidenza del partito. Accusandolo di non aver rappresentato i loro interessi. Mentre gli alleati di Machar hanno parlato di un “colpo di stato fallito”. I combattimenti potrebbero esercitare ulteriore pressione su un già fragile accordo di pace tra Machar e il suo vecchio nemico, il presidente Salva Kiir, che ha posto fine a cinque anni di brutale guerra civile nel paese più giovane del mondo e ha portato a un governo di coalizione, tra mille difficoltà. (ANSA).

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy