(ANSA) – NKANDLA, 04 LUG – L’ex presidente sudafricano, Jacob Zuma, ha mancato di consegnarsi alle autorità oggi, data

fissata per l’inizio dei 15 mesi di detenzione cui è stato

condannato. “Non c’è alcuna necessità per me di andare in

prigione oggi” ha detto ai giornalisti dalla sua fattoria di

Nkandla, dove centinaia di suoi sostenitori sono accampati in

segno di solidarietà. Jacob Zuma è stato condannato lo scorso

martedì a 15 mesi di prigione dalla corte costituzionale

sudafricana per essersi a più riprese rifiutato di testimoniare

nell’ambito di inchieste per corruzione. Il tribunale ha

tuttavia recepito la richiesta legale dell’ex presidente per una

revisione della decisione presa dalla Corte. “Non possono

accettare la mia richiesta ed aspettarsi che mi presenti in

prigione”, ha detto il 79enne Zuma ai suoi sostenitori,

affermando che i suoi “diritti costituzionali sono stati

violati”. (ANSA).



Fonte Ansa.it