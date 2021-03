(ANSA) – IL CAIRO, 28 MAR – E’ salito a 369, tra cui 25

petroliere, il numero delle navi in attesa dentro e attorno al

Canale di Suez a causa dell’incagliamento del portacontainer

Ever Given: lo riferisce un tweet della tv Al Arabiya. (ANSA).



Fonte Ansa.it

