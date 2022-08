(ANSA) – ROMA, 21 AGO – La Svezia ha arrestato l’attivista

curdo Zinar Bozkurt che ora potrebbe essere estradato in

Turchia. Lo rende noto il giornale svedese Etc, cui il 26enne ha

detto: “Ora vengo deportato”. Zinar, esponente del partito curdo

Hdp, omosessuale, si è rifugiato in Svezia a 18 anni per fuggire

le persecuzioni politiche di Ankara.

Diem25, il partito transeuropeo che fa capo all’economista

Yanis Varoufakis, ha denunciato su Twitter che “questo è il

prezzo che il governo svedese ha concordato di pagare per poter

aderire alla Nato: svendere il popolo curdo: chiediamo alla

Svezia di rispettare i diritti umani e di liberare Zinar

Bozkurt”. E sulla piattaforma social sono già molti gli utenti a

fare lo stesso appello con l’hashtag #StopDeportingZinarBozkurt

(ANSA).



Fonte Ansa.it