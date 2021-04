Gli Usa svoltano, allentando l’uso delle mascherine all’aperto per le persone pienamente vaccinate. Joe Biden può quindi tagliare con successo un altro traguardo alla vigilia dei suoi primi 100 giorni, dopo che aveva chiesto agli americani di indossare la mascherina proprio per questo periodo. Ad aggiornare le linee guida sulle misure da rispettare nella pandemia sono stati i dirigenti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenzia federale per la prevenzione delle malattie, insieme ai membri della task force della Casa Bianca, tra cui cui l’immunologo Anthony Fauci. Secondo i Cdc, gli americani pienamente vaccinati non devono portare la mascherina all’aperto, a meno che non si tratti di eventi con grandi folle di estranei. Finora invece tutti dovevano indossarla anche fuori se non potevano rispettare la distanza di 6 piedi (182 cm). Per chi è completamente immunizzato via libera quindi a cene e incontri con piccoli gruppi di famigliari e amici, o con un mix di persone vaccinate e non. Anche se non pienamente vaccinati, si potrà inoltre fare a meno della mascherina all’aperto quando ci cammina, si corre, si va in bici da soli o con altri membri della propria famiglia. I Cdc continuano invece a raccomandare la mascherina per le visite al chiuso dai parrucchieri, nei centri commerciali, nei cinema/teatri, nelle chiese e anche negli eventi affollati all’ aperto, come quelli sportivi o i cortei. E per i non vaccinati la mascherina resta d’obbligo negli incontri all’aperto con altre persone non immunizzate e ai ristoranti outdoor.

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram