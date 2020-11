(ANSA-XINHUA) – TAIPEI, 08 NOV – Ieri a Taipei è stato organizzato un convegno in occasione del quinto anniversario dell’incontro storico tra i leader di entrambi i lati dello Stretto di Taiwan.

Durante il suo discorso al convegno, Ma Ying-jeou, ex leader di Taiwan e direttore della Ma Ying-jeou Foundation, ha dichiarato che l’incontro storico di cinque anni fa ha rappresentato “un ponte per la pace nello

Stretto.” Ma ha detto che l’incontro si è basato su dei principi politici comuni e su una solida fiducia politica costruita dalle due parti nell’arco di sette anni, sottolineando che la storia non dimenticherà gli sforzi compiuti da entrambi i lati per raggiungere l’obiettivo dell’incontro.Ma ha riferito che la strategia delle autorità del Partito democratico progressista (DPP) di “allearsi con gli Stati Uniti e opporsi alla Cina continentale” non porterà la sicurezza a Taiwan, invocando un ritorno al percorso corretto del Consenso del 1992 per garantire la pace attraverso lo Stretto. (XINHUA).

