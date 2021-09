(ANSA) – PECHINO, 23 SET – La domanda di Taiwan di adesione

all’Accordo globale e progressivo per il partenariato

transpacifico (CPTPP), il patto di libero scambio evoluzione

dell’ex TPP, è “a rischio” se la Cina, che ha fatto un’analoga

mossa il 16 settembre, dovesse unirsi prima.

Il capo negoziatore commerciale di Taipei, John Deng,

confermando il deposito della richiesta fatto ieri alla Nuova

Zelanda, depositaria dell’intesa, ha ricordato che Pechino “ha

sempre cercato di ostacolare la partecipazione” dell’isola a

livello internazionale. Deng, escludendo collegamenti diretti

con la domanda cinese della scorsa settimana, ha aggiunto,

secondo i media locali, che Taiwan, un importante produttore di

semiconduttori, ha chiesto di aderire con il nome che usa

all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto): il territorio

doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu. Taipei fa

parte del Wto e del gruppo di cooperazione economica

Asia-Pacifico (APEC). Deng ha affermato di non essere in grado

di prevedere quanto potrebbe durare il porcesso di adesione.

Taiwan è esclusa da molti organismi internazionali perché la

Cina considera l’isola una sua provincia da riunificare, se

necessario anche con la forza.

Il CPTPP collega Canada, Australia, Brunei, Cile, Giappone,

Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam e,

nel piano originario, includeva gli Usa, promotori

dell’iniziativa con il nome di TPP (Trans-Pacific Partnesrship)

durante l’amministrazione americana di Barack Obama. Il patto,

considerato un importante contrappeso economico alla crescente

influenza della Cina, fu abbandonato da Donald Trump nel 2017,

al suo ingresso alla Casa Bianca. (ANSA).



Fonte Ansa.it