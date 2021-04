(ANSA) – PARIGI, 28 APR – “L’unica risposta è uno sciopero

della fame di tutti noi. Siamo in tanti a sostenere i nostri

compagni e più saremo meglio sarà. Altrimenti non ci potremo più

guardare nello specchio”: lo ha detto all’ANSA Oreste Scalzone,

ex leader di Potere Operaio, da sempre punto di riferimento

della comunità degli ex aderenti alla lotta armata in Italia

rifugiati in Francia. (ANSA).



