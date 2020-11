(ANSA) – ROMA, 21 NOV – Migliaia di studenti delle scuole

superiori si sono ritrovati nel centro di Bangkok per chiedere

una riforma del sistema scolastico, le dimissioni del Primo

Ministro e una riforma della monarchia. Incoraggiati dal

movimento pro-democrazia che ha scosso la Thailandia da

quest’estate, i ragazzi hanno creato un loro gruppo che hanno

chiamato ‘Bad Students’.

Revisione dei programmi, allentamento delle regole,

uguaglianza,

diritto di parola, sono le loro rivendicazioni inun paese come la Thailandia nel quale i testi scolasticisorvolano su molti degli eventi politici degli ultimi decenni,concentrandosi sulle vite dei monarchi nelle scuole c’è uncodice d’abbigliamento molto rigido che prevede capellicortissimi, in stile militare, per i maschi e fiocco tra icapelli per le femmine. Gli stabilimenti seguono standard diabbigliamento molto rigidi, coda di cavallo obbligatoria enastro per capelli per le ragazze e acconciatura militare per iragazzi. “La scuola non è un posto sicuro” per le ragazze, erascritto su un cartello retto da una studentessa che aveva loscotch sulla bocca un segno di protesta.Ieri il premier Prayut Chan-O-Cha, contro il quale laprotesta va ormai avanti da mesi, ha alzato i toni dello scontroavvertendo che “il governo farà rispettare tutte le leggi”,anche quella di lesa maestà che punisce fino a 15 anni dicarcere qualsiasi diffamazione nei confronti del re. “I limitisono stati superati”, ha aggiunto. Migliaia di manifestanti sisono riuniti nella capitale thailandese mercoledì. Il giornoprima, sei persone sono state ferite durante gli scontri tramanifestanti, forze di sicurezza e ultra-realisti, un’escalationdi violenze senza precedenti dall’inizio delle proteste. (ANSA).

Fonte Ansa.it

