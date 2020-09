(ANSA) – ROMA, 29 SET – Un cittadino americano rischia fino a

due anni di carcere in Thailandia dopo aver pubblicato

recensioni negative su un hotel in cui ha soggiornato. E’ stato

citato in giudizio ai sensi delle severe leggi anti-diffamazione

del paese.

L’incidente, avvenuto nel resort Sea View sull’isola di Koh

Chang all’inizio di quest’anno, è stato apparentemente innescato

da una discussione sul fatto che l’ospite, Wesley Barnes, che

lavora in Thailandia, volesse portare la sua bottiglia di alcol

durante la cena al ristorante. L’hotel ha riferito che l’uomo ha

provocato “trambusto”, rifiutandosi di pagare una tassa, poi

revocata quando è intervenuto il manager.

Barnes, successivamente, ha pubblicato diverse recensioni

negative e l’hotel lo ha citato. L’uomo ha passato diverse notti

in carcere e poi è stato rilasciato su cauzione. Se ritenuto

colpevole, rischia fino a due anni di detenzione. (ANSA).



