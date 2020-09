(ANSA) – NEW YORK, 09 SET – Bytedance, la società cinese a

cui fa capo TikTok, sta trattando con gli Stati Uniti per

valutare alternative che consentirebbero all’app di evitare una

vendita delle sue attività americane. Lo riporta il Wall Street

Journal citando alcune fonti, secondo le quali le trattative

sono di recente accelerate con l’avvicinarsi della scadenza

imposta da Donald Trump per una vendita o una chiusura e la

stretta cinese sulle esportazioni tecnologiche. (ANSA).



Fonte Ansa.it

