(ANSA) – NEW YORK, 11 DIC – Joe Biden e la sua vice Kamala

Harris sono le Persone dell’Anno del 2020 per il settimanale

Time, battendo il presidente uscente Donald Trump. “Assieme

Biden e la Harris hanno offerto ristoro e rinnovamento in un

unico ticket. E l’America ha comprato quello che avevano messo

in vendita”, scrive il magazine.

L’annuncio e’ arrivato ieri durante uno speciale della

Nbc.Quattro i finalisti per l’ambita copertina che ogni anno dal1927 ritrae la persona o le persone che, nel bene o nel male,hanno segnato gli ultimi 12 mesi: oltre a Biden e a Trump, Timeaveva puntato sull’epidemiologo Anthony Fauci e sugli attivistidel movimento Black Lives Matter: entrambi insigniti del titolodi ‘Guardiani dell’anno’.

Fonte Ansa.it

