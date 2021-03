Nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi a causa dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Lo hanno deciso in due separate riunioni il gruppo composto dalla presidente del comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, la ministra dello Sport in rappresentanza del Governo, Tamayo Marukawa, e la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike; e successivamente, in un collegamento online, assieme al presidente del Comitato olimpico (Cio), Thomas Bach,

Advertisements

e del Comitato paralimpico (Ipc), Andrew Parsons.

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram